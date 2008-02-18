У Криму викрили ”кар`єрних піратів”
Порушено кримінальну справу
У Роздольненському районі Криму працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадових осіб приватного підприємства, які без оформлення в установленому законом порядку промислової розробки, здійснили видобуток пильного вапняку.
Як повідомляє прес-служба МВС України, підприємці завдали збитки державі на суму 340 тис. грн.
Органами прокуратури за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.240, ч.3 ст.365 і ч.1 ст.366 КК України (порушення правил охорони надр, перевищення влади або службових повноважень та службове підроблення).
***Минулого року за фактами порушення правил охорони надр органами прокуратури Криму було порушено 14 кримінальних справ.