Тисяча кримських татар вимагала землю

У центрі Сімферополя сьогодні близько тисячі кримських татар провели акцію з вимогою до влади вирішити земельне питання.

Як повідомив телефоном кореспонденту УНІАН учасник акції Руслан КАРИМОВ, у пікеті взяли участь кримські татари з Алуштинського регіону (так звана ”партенітська група”) і Сімферопольського району півострова.

Акція проходила під прапорами України і кримських татар. Мітингуючі тримали в руках транспаранти з вимогою врегулювати земельне питання.

«Чому відновили акції? З одного боку, весна, а з іншого боку - питання не вирішуються, тому ми висловлюємо своє обурення, - відзначив Р.КАРИМОВ. - Невирішеним залишається питання по Сімферопольському району, не визначені масиви для кримських татар в Алуштинському регіоні тощо».