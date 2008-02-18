Атракціон у Криму: міліціонера можна побити за гроші

У сімферопольському дитячому парку нещодавно з’явився новий атракціон: за скромну плату ви можете побити чучело міліціонера патрульно-постової служби. Атракціон користується популярністю, а працівники міліції обурені, повідомляє «Свежая газета».

«Я злий мент! Я той, хто тебе штрафує! Доведи, що ти крутіший, удар мене! — такими словами привертає до себе новий атракціон.

Директор сімферопольського дитячого екологічно-культурного центру Олександр Мірошниченко був здивований появі такої розваги на ввіреній йому території: «Ми працюємо з орендарями, які займаються установленням і обслуговуванням атракціонів. Але заборонити встановлювати якийсь атракціон я не маю права. Можу тільки порадити щось, порекомендувати, не більш того. Мабуть, раз цей автомат з’явився і користується популярністю, отже, є потреба у народу».

У свою чергу, підприємці, що орендують місця в дитячому парку упевнені в тому, що атракціон «Вдар міліціонера», всього лише жарт, своєрідний гумор. За їх словами, такі апарати виготовляються за кордоном, коштують дуже дорого і популярні скрізь, де б їх не встановлювали.

Начальник міського управління МВС Анатолій Проценко говорить, що поява такого атракціону — це образа всіх міліціонерів, з якою серйозно розбиратимуться. «Наше ставлення до того, що відбувається, звісно ж, різко негативне. Це — плювок в нашу сторону. Думаю, що ми будемо дуже серйозно розбиратися. В будь-якому разі, це залишиться на совісті того, хто поставив цей атракціон, і того, хто його зробив», - заявив він.

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