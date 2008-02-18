У Керчі вилучили вантажівку з мопедами

У Керчі (Крим) податківці разом із співробітниками ДАІ в рамках операції «Контрабанді - стоп!» присікли незаконну діяльність одного з жителів міста, який здійснював транспортування вантажів без документів.

Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, зокрема, у приватного підприємця була відсутня ліцензія на право здійснення послуг із перевезення вантажів, що є порушенням Закону України «Про ліцензування» та ін.

Складений протокол, згідно якому вилучений автомобіль МАН і 11 мопедів імпортного виробництва (без держномера) і один імпортний мотоцикл (без держномера).

Вилучені транспортні засоби передані на відповідальне зберігання на штрафну стоянку ДАІ Керчі.