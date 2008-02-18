Кримські татари відділятися не збираються

Кримськотатарський народ бачить своє майбутнє у складі України у вигляді національної територіальної автономії.

Про це заявив народний депутат від блоку НУ-НС, голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Коментуючи питання, чи спостерігається у кримськотатарського народу бажання повторити шлях Косово в отриманні незалежності, політик відзначив: "У кримських татар немає такого бажання, і не може такого бути. Найвищий представницький орган нації – Курултай кримськотатарського народу – ще 17 років тому на першій своїй сесії проголосив, що майбутнє своє бачить у складі України у вигляді національної територіальної автономії. У тому статусі, яким він був до депортації кримських татар 1944 року".

“У нас якихось настроїв проти України не спостерігається", - говорить лідер Меджлісу.

"В стратегічному плані майбутнє нації ми бачимо саме у складі незалежної демократичної української держави”, - додав він.

За матерілами сайта Обком