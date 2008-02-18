У Ялті викрили підпільний завод

14:14, 18 лютого 2008
Крым
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26 тисяч літрів спирту без документів

Співробітники податкової міліції виявили на одному із заводів Ялти (Крим) факт зберігання купажа горілки в кількості майже 26 тисяч літрів. 

Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, також встановлено, що відсутня ліцензія на право виробництва алкогольних напоїв і довідка про включення в державний реєстр місць зберігання спирту.

Податківці, згідно протоколу, вилучили 25880 літрів купажа горілки на суму попередньої оцінки понад 556 тисяч грн. «Приміщення і цистерни опечатали і передали на відповідальне зберігання. Здійснений відбір купажа горілки для проведення досліджень», - йдеться в повідомленні. 

За даном фактом буде ухвалено рішення відповідно до чинного законодавства.

 

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