У Ялті викрили підпільний завод

Співробітники податкової міліції виявили на одному із заводів Ялти (Крим) факт зберігання купажа горілки в кількості майже 26 тисяч літрів.

Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, також встановлено, що відсутня ліцензія на право виробництва алкогольних напоїв і довідка про включення в державний реєстр місць зберігання спирту.

Податківці, згідно протоколу, вилучили 25880 літрів купажа горілки на суму попередньої оцінки понад 556 тисяч грн. «Приміщення і цистерни опечатали і передали на відповідальне зберігання. Здійснений відбір купажа горілки для проведення досліджень», - йдеться в повідомленні.

За даном фактом буде ухвалено рішення відповідно до чинного законодавства.