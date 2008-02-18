Кримські школи закрито на карантин

У Севастополі через недостатній температурний режим на тиждень призупинено навчальний процес в усіх школах міста.

При температурі повітря мінус 13 градусів (на апаратній нараді прозвучала інформація, що в районі Чорноріченського водосховища вночі температура становила мінус 20 градусів -УНІАН) місту необхідно газу в обсягу 2 млн. 400 тис. кубометрів на добу, тоді як місто зараз може відбирати 1 млн. 70 тис. кубометрів газу.

Як повідомила УНІАН заступник начальника управління освіти і науки міськдержадміністрації Жанна СЛЮСАР, температура повітря у класах переважної більшості шкіл становить менше плюс 10 градусів (у деяких школах температура становить 4-7 градусів тепла), і навіть якщо у якійсь зі шкіл і тепло, тобто температура – плюс 17 градусів, все одно вони закриваються згідно із наказом начальника управління.

Ж.СЛЮСАР висловила сподівання, що завдяки подібному профілактичному заходу не прийдеться призупиняти навчальний процес у зв’язку із досягненням епідеміологічного порогу по застудних захворюваннях.

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З 19 лютого всі 63 школи Сімферополя закрито на карантин.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Сімферопольської міської ради, школи закрито на карантин за розпорядженням мера Сімферополя Геннадія БАБЕНКА.

За словами начальника міського управління освіти Ірини ШІХОРЕВОЇ, школи закрито «у зв`язку з недотриманням температурного режиму і зростанням захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції».

Карантин у сімферопольських школах триватиме до 25 лютого включно. «Доведеться скоротити весняні канікули. Також навчальними будуть і наступні суботи», - додала начальник управління освіти.