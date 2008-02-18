Сьогодні, 18 лютого, до Севастополя прибула група американських військових з питань юридично-правових аспектів охорони кордонів і безпеки морського простору на чолі з начальником відділу морського та міжнародного законодавства штабу Берегової охорони США капітаном 1-го рангу Чарльзом Д. Майклом. До складу американської військової делегації увійшли представники командування збройних сил США в Європі, 6-го флоту ВМС США та Посольства США в Україні.

Як повідомляє прес-службі Міноборони України, в рамках візиту у Севастопольському військово-морському інституті ім. П.С. Нахімова відбудуться робочі зустрічі групи американських військових з робочою групою Військово-Морських Сил ЗС України, яку очолює полковник юстиції В’ячеслав Школяр. У зустрічах також візьмуть участь представники Державної Прикордонної служби України.

Під час двосторонніх брифінгів українські і американські військові планують обговорити юридичні аспекти правоохоронної роботи на морі. Зокрема, представники української робочої групи ознайомляться з досвідом участі 6-го флоту ВМС США у антитерористичній операції НАТО в Середземному морі “Активні зусилля”.

"Також наші військові ознайомляться з юридичними повноваженнями НАТО на підтримку коаліційних операцій, правилами застосування сили і зброї під час операцій з перехоплення на морі.Окремим питанням стане обговорення та аналіз міжнародних морських угод, зокрема, Міжнародної конвенції про охорону життя людей на морі, Міжнародного кодексу охорони суден і портових засобів, Міжнародної конвенції щодо запобігання забрудненню вод суднами, хід їх реалізації Україною", - йдеться у повідомленні.

Візит американської військової делегації до Севастополя завершиться 22 лютого.