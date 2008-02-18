Податкову міліцію Севастополя очолив СБУшник

Управління податкової міліції ДПА в Севастополі очолив полковник податкової міліції Віктор СОЛОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ДПА в м. Севастополі, заступник голови Державної податкової адміністрації України – начальник податкової міліції Володимир БУХАРЄВ, представляючи колективу севастопольських податківців нового начальника податкової міліції, охарактеризував його як «порядну, відповідальну і цілеспрямовану людину, справжнього професіонала».

В.СОЛОШЕНКО понад 10 років працював в СБУ.

За інформацією прес-центру, Сергій ПАШИН, який раніше очолював податкову міліцію Севастополя (до Севастополя С.ПАШИН прибув з Єнакієвого Донецької області - УНІАН), звільнений з посади і зарахований у розпорядження ДПА України.