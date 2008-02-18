Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що загрози відокремлення Криму від України не існує.

Про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні в Сімферополі, коментуючи ситуацію в Косово і паралелі, що проводяться у ряді ЗМІ між Косово і Кримом.

За словами кримського спікера, на півострові відсутні сепаратистські настрої, тому немає загрози, що автономія повторить шлях Косово.

А.ГРИЦЕНКО також заявив, що рішення про відокремлення Косово порушує міжнародне право. «Є міжнародне право, відповідно до якого повинні ухвалюватися такі рішення. Тому я теж вважаю, що рішення, прийняте в односторонньому порядку, порушує міжнародні права, - сказав він.

А.ГРИЦЕНКО висловив думку, що це буде "поганий прецедент, який може дестабілізувати ситуацію не тільки в Західній Європі".

У Меджлісі кримських татар у коментарі місцевим ЗМІ сьогодні назвали некоректними паралелі між Косово і Кримом.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого парламент Косово схвалив Декларацію про незалежність краю.

Напередодні, 16 лютого, міністри закордонних справ ЄС у письмовому порядку схвалили направлення до Косово поліцейської місії у складі 1800 осіб. Президент Сербії Борис ТАДИЧ уже заявив про намір зробити все можливе для того, щоб відмінити протиправне, на його думку, проголошення незалежності краю.

Косово намагалося одержати незалежність починаючи з 1999 року, коли край став перебувати під прямою юрисдикцією ООН.

На початку 2007 року спеціальний посланник ООН по Косово Марті АХТІСААРІ представив план врегулювання ситуації у краї. Цей план передбачав надання незалежності Косово з поступовою інтеграцією і Косово, і Сербії до Євросоюзу. Проти цього плану виступила Сербія, а також Росія, яка вважає, що реалізація плану щодо Косово сприятиме посиленню сепаратистських настроїв і прагнень в інших регіонах із «замороженими» конфліктами, зокрема, таких як Абхазія, Північна Осетія, Придністров`я. Немає єдності щодо визнання незалежності Косового і всередині ЄС – проти визнання, зокрема, виступає Кіпр.