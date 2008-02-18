Погода в Криму: йде потепління. Чекайте

У найближчі дні в Україні синоптики очікують мокрий сніг і легкі морози.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, завтра, 19 лютого, у східних областях, Криму та Приазов`ї хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг; температура вночі 7-12°, на сході до 17° морозу, вдень 1-6° морозу (на Південному узбережжі Криму вночі 5-7° морозу, вдень 4-6° тепла).

На решті території хмарно, часом невеликий сніг та мокрий сніг, вдень в західних областях подекуди з дощем; температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому заході до 5° тепла.

20-21 лютого без істотних опадів, лише 20 лютого у східній половині та Криму невеликі опади. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура у східній частині вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу; на решті території вночі 2-7° морозу, вдень 20 лютого від 2° морозу до 3° тепла, на заході та півдні місцями 4-6° тепла, 21 лютого 1-6° тепла, на крайньому півдні та Закарпатті до 8-10° тепла.