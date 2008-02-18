90% будинків Севастополя не опалюються у нормальному режимі

Більше 90% житлового фонду Севастополя сьогодні „не опалюється у нормальному режимі, а деякі будинки взагалі не отримують тепла. Близько 60 тисяч дітей міста сьогодні не пішли в школи і дитячі садки (через неналежний температурний режим у цих установах -УНІАН), повідомив сьогодні на брифінгу для журналістів заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Ігор ЛОКТІОНОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його інформацією, „для нормального функціонування котелень міста при температурному режимі мінус 9 градусів ми повинні отримувати загалом на місто, з урахуванням житлового фонду, 2,6 млн. кубометрів газу на добу, тоді як ми зараз, за останню добу, отримали 980 тис. кубометрів газу”.

Як додав І.ЛОКТІОНОВ, ситуація із забезпеченням міста газом є незадовільною уже близько тижня, і „виділених наприкінці минулого тижня лімітів газу (600 тис. кубометрів на добу - УНІАН) місту явно недостатньо”. „Сьогодні і вчора ситуація ще більше погіршилася”, - сказав він.

За інформацією заступника голови міськдержадміністрації, „сьогодні було відключено ряд котелень, вночі ми їх включали, трішки протопили, щоб не заморозити системи життєзабезпечення, але загалом температура на виходах з усіх котелень вкрай незадовільна”.

І.ЛОКТІОНОВ висловив сподівання, що „можливо, до кінця дня вдасться змінити ситуацію”.

Також, за його словами, „Севастополь на сьогодні має фінансові ресурси для того, щоб заплатити за поточне споживання газу, але, на жаль, Держказначейство через відсутність договорів на поставку газу не пропускає платежі. Крім того, Севастополь не має боргів за газ за попередні роки”.

Директор ДКП „Севтеплоенерго” Михайло АНДРЕЄВ повідомив журналістам, що на сьогодні у місті 348 багатоквартирних будинків, а це приблизно 30 тисяч мешканців, залишаються практично без теплопостачання.