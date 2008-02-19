У школах Сімферополя - карантин
00:01, 19 лютого 2008Крым
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Доведеться скоротити весняні канікули
З 19 лютого всі 63 школи Сімферополя закриті на карантин.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі Сімферопольської міської ради, школи закрито на карантин за розпорядженням мера Сімферополя Геннадія БАБЕНКА.
За словами начальника міського управління освіти Ірини ШІХОРЕВОЇ, школи закрито «у зв`язку з недотриманням температурного режиму і зростанням захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції».
Карантин у сімферопольських школах триватиме до 25 лютого включно. «Доведеться скоротити весняні канікули. Також навчальними будуть і наступні суботи», - додала начальник управління освіти.
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