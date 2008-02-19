54 роки тому Україна отримала Крим

54 роки тому Президія Верховної Ради СРСР видала Указ «Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР».

У 1954 р. з великим розмахом відзначалося 300-річчя входження України до складу Російської держави. Цей акт почали називати не інакше як "возз`єднанням". Головною подією ювілейних урочистостей була передача Україні Кримської області.

19 лютого 1954 р. Президія Верховної Ради СРСР, враховуючи спільність економіки, територіальну близькість, тісні господарські й культурні зв`язки між Кримом та Україною, позицію урядів РСФСР та УРСР, прийняла Указ "Про передачу Кримської області із складу РРФСР до складу УРСР".