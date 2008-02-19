54 роки тому Україна отримала Крим
11:00, 19 лютого 2008Крым
0 0
Цей день в історії
54 роки тому Президія Верховної Ради СРСР видала Указ «Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР».
У 1954 р. з великим розмахом відзначалося 300-річчя входження України до складу Російської держави. Цей акт почали називати не інакше як "возз`єднанням". Головною подією ювілейних урочистостей була передача Україні Кримської області.
19 лютого 1954 р. Президія Верховної Ради СРСР, враховуючи спільність економіки, територіальну близькість, тісні господарські й культурні зв`язки між Кримом та Україною, позицію урядів РСФСР та УРСР, прийняла Указ "Про передачу Кримської області із складу РРФСР до складу УРСР".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter