На 666 км у Криму загинув пішохід

11:20, 19 лютого 2008
Крым
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Водій BMW місце ДТП залишив

На авторозі Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта невстановлений водій автомобіля БМВ-525 (зеленого кольору) скоїв наїзд на жінку-пішохода та залишив місце ДТП.

Як повідомляє прес-служба Управління ДАЇ в Криму, аварія відбулася напередодні.

Пішохід, 1971 року народження -  мешканка с. Піонерське-1 - отримала смертельну травму.

Водій місце дорожної аварії залишив, прийняті заходи для його встановлення та розшуку.

 

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