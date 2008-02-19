На 666 км у Криму загинув пішохід
11:20, 19 лютого 2008Крым
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Водій BMW місце ДТП залишив
На авторозі Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта невстановлений водій автомобіля БМВ-525 (зеленого кольору) скоїв наїзд на жінку-пішохода та залишив місце ДТП.
Як повідомляє прес-служба Управління ДАЇ в Криму, аварія відбулася напередодні.
Пішохід, 1971 року народження - мешканка с. Піонерське-1 - отримала смертельну травму.
Водій місце дорожної аварії залишив, прийняті заходи для його встановлення та розшуку.
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