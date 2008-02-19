Україна не визначила своєї позиції щодо Косово

Україна ще не визначила своєї позиції щодо статусу Косово.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО у Дніпропетровську.

Він сказав, що дав доручення міністру закордонних справ України провести двосторонні консультації зі стратегічними партнерами України – ЄС, Росією, США та іншими для наближення до прийняття рішення.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що, на думку України, ще не вичерпані всі можливості для переговорного процесу з цього питання.

Він підкреслив, що для України є дуже важливим рішення Ради безпеки ООН, позиції ОБСЄ, Євросоюзу.

Водночас глава держави підкреслив, що Україна буде підходити до ухвалення свого рішення щодо статусу Косово не як до прецеденту стосовно інших заморожених конфліктів.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого 2008 року парламент Косово одноголосно ратифікував Декларацію про незалежність краю.

Бєлград визнав акт про проголошення краєм незалежності недійсним і закликав міжнародне співтовариство ”анулювати його як такий, що суперечить міжнародному праву”.