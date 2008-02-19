У Криму пройдуть молебні та реквієми до 90-річчя загибелі Челебі Джихана

Кримські татари підготували низку заходів до 90-річчя трагічної загибелі Номана Челебі Джихана - голови уряду Кримської Народної Республіки, проголошеної в листопаді 1917 року Курултаєм кримськотатарського народу, Муфтія мусульман Криму, України, Білорусі, Польщі і Литви, автора кримськотатарського національного гімну «Ант еткенмен».

Про це УНІАН повідомили в Меджлісі кримськотатарського народу.

Зокрема, 21 лютого в Криму відкриється ряд виставок, присвячених життю, діяльності і творчості Номана Челебі Джихана.

22 лютого у всіх мечетях Криму відбудеться молебень в пам`ять Номана Челебі Джихана. Також цього дня в Сімферополі пройде вечір-реквієм, присвячений його пам`яті.

23 лютого в Севастополі відбудеться покладення квітів до пам`ятного знаку, встановленого на згадку про Номана Челебі Джихана на будівлі колишньої Севастопольської в`язниці. Також у місті пройде траурний мітинг і молебень.

Крім того, траурні заходи пройдуть в Євпаторії і Джанкойському районі автономії.

*** Номан Челебі Джихан народився в1885 року, помер – в 1918.

26 листопада 1917 року було скликано I Курултай кримськотатарського народу. На цьому Курултаї було проголошено Кримську Народну Республіку. Було створено уряд Народної Республіки Крим, а на пост голови уряду обраний Номан Челебі Джихан.

26 січня 1918 року народний парламент і національний уряд було розпущено більшовиками. Номана Челебі Джихана заарештували, в лютому його стратили.

Номан Челебі Джихан став мученицьким символом кримськотатарського народу.