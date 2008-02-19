28 лютого - 10.00. Сесія міськради Сімферополя.

Питання: Про програму зайнятості населення міста Сімферополя на 2008-2009 роки; Про затвердження переліку природоохоронних заходів, що фінансуються з міського фонду охорони навколишнього природного середовища в 2008 році; Про Положення про порядок надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім`ям і самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла та ін.

Великий зал міськради (вул. Толстого, 15).