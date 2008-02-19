У Криму вперше відбудеться ”День хліба”

Видовища поки розробляють

1 березня в Криму відбудеться свято «День хліба». Оргкомітет з організації «Дня хліба» очолив заступник голови Ради міністрів АРК Микола КОЛІСНІЧЕНКО. Радмін затвердив кошторис витрат на проведення свята. Програма свята розробляється, відзначає прес-служба уряду автономії. Як інформує міськрада Сімферополя, свято «День хліба» приурочено до святкування Масниці. Мета свята – підтримка кримських, міських товаровиробників, насичення споживчого ринку якісними товарами.

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