У Криму вперше відбудеться ”День хліба”
17:53, 19 лютого 2008Крым
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Видовища поки розробляють
1 березня в Криму відбудеться свято «День хліба».
Оргкомітет з організації «Дня хліба» очолив заступник голови Ради міністрів АРК Микола КОЛІСНІЧЕНКО.
Радмін затвердив кошторис витрат на проведення свята. Програма свята розробляється, відзначає прес-служба уряду автономії.
Як інформує міськрада Сімферополя, свято «День хліба» приурочено до святкування Масниці.
Мета свята – підтримка кримських, міських товаровиробників, насичення споживчого ринку якісними товарами.
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