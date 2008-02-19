Начальнику ДАЇ Севастополя довелося особисто приймати іспити

Співробітники відділу державної служби з боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Севастополі затримали директор однієї з автошкіл за отримання хабарів. Хабарника затримали «на гарячому».

«Успішно скласти іспити на знання правил дорожнього руху можна було, заплативши 120 доларів США. Таку суму визначив директор автошколи», - повідомляє Відділ зв`язків з громадськістю УМВС України в Севастополі. Троє учнів принесли необхідну суму. Як тільки директор отримав гроші, до його кабінету увійшли співробітники міліції. При особистому огляді у хабарника виявили і вилучили ще 2 тис. доларів США. «Назвати суму грошей, яка була у нього при собі директор не зміг, також він не зміг і пояснити, звідки він млявий ці гроші», - відзначає міліція.

Хабарі в цій автошколі носили систематичний характер. Після затримання хабарника севастопольський начальник ДАЇ Володимир ПЕТРОВ особисто приймав іспити у учнів цієї автошколи. В учбовій групі, яка складається з 24 чоловік, іспит змогли скласти тільки 2 учня, настільки слабкою виявилася теоретична підготовка.

Відносно хабарника порушено кримінальну справу за ст. 368 КК України «Отримання хабара». Ведеться слідство.