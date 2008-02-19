Тимошенко перемогла б на дострокових виборах

У разі проведення дострокових парламентських виборів їх переможцем стане Блок Юлії Тимошенко.

Про це свідчать результати дослідження, які презентував на прес-конференції в УНІАН директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО.

Зокрема, за БЮТ готові голосувати – 25,3%; за Партію регіонів – 23,8%; за блок "Наша Україна – Народна самооборона" – 9,3%; за КПУ – 8,5%; за Блок Литвина – 6,3%; за СПУ – 2,0%; за Прогресивну соціалістичну партію України – 1,0%; за іншу партію або блок -1,2%; голосували б проти всіх – 7,7%; не брали б участі у голосуванні – 8,8%; важко відповісти – 6,2%.

Також у разі проведення президентських виборів за Юлію ТИМОШЕНКО готові проголосувати 23,2% опитаних; Віктора ЯНУКОВИЧА – 22,1%; Віктора ЮЩЕНКА – 8,9%; Петра СИМОНЕНКА – 7,9%; Володимира ЛИТВИНА – 6,1%; Арсенія ЯЦЕНЮКА – 2,5%; Олександра МОРОЗА – 1,8%; Наталію ВІТРЕНКО – 1,4%; Юрія ЛУЦЕНКА – 0,9%; Анатолія ГРИЦЕНКА – 0,2%; за іншого кандидата – 1%; голосував би проти всіх – 7,0%; не голосував би – 8,1%; важко сказати – 8,8%.

Крім того, найбільше українці довіряють Ю.ТИМОШЕНКО – індекс довіри (-0,12). У А.ЯЦЕНЮКА індекс довіри (-0,18); у В.ЯНУКОВИЧА індекс довіри (-0,22); у В.ЮЩЕНКА індекс довіри (-0,32);

Опитування проводилось з 7 по 18 лютого 2008 року у 129 населених пунктах України. Всього, згідно з маршрутною вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2 тис. 7 респондентів, які репрезентують доросле населення України віком від 18 років. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.