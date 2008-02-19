У Ялті школи закрито на карантин

18:27, 19 лютого 2008
Крым
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Вибірково закриватимуться і дитячі садки

Усі школи Ялти (Крим) закрито на карантин.

Як повідомляє прес-служба мерії Ялти, ялтинські школи закрито на карантин на 10 днів  за пропозицією СЕС міста.

Можливо, що будуть закриватися на карантин і дитячі садки. "Вибірково, залежно від розвитку епідеміологічної ситуації, закриватимуться на карантин і дитячі садки", - інформує мерія Ялти.

Як повідомлялось, на карантин закрили усі школи Сімферополя.

 

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