У Ялті школи закрито на карантин
18:27, 19 лютого 2008Крым
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Вибірково закриватимуться і дитячі садки
Усі школи Ялти (Крим) закрито на карантин.
Як повідомляє прес-служба мерії Ялти, ялтинські школи закрито на карантин на 10 днів за пропозицією СЕС міста.
Можливо, що будуть закриватися на карантин і дитячі садки. "Вибірково, залежно від розвитку епідеміологічної ситуації, закриватимуться на карантин і дитячі садки", - інформує мерія Ялти.
Як повідомлялось, на карантин закрили усі школи Сімферополя.
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