У Ялті школи закрито на карантин

Усі школи Ялти (Крим) закрито на карантин.

Як повідомляє прес-служба мерії Ялти, ялтинські школи закрито на карантин на 10 днів за пропозицією СЕС міста.

Можливо, що будуть закриватися на карантин і дитячі садки. "Вибірково, залежно від розвитку епідеміологічної ситуації, закриватимуться на карантин і дитячі садки", - інформує мерія Ялти.

Як повідомлялось, на карантин закрили усі школи Сімферополя.