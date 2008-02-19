Зимовий Чемпіонат України з метань пройде в Криму

22-24 лютого в Ялті пройде зимовий Чемпіонат України з метань (легка атлетика).

На змаганнях будуть представлені всі регіони України, очікується, що у змаганнях візьмуть участь 250 чоловік. Зимовий Чемпіонат України з метань проводитимуться серед чоловіків і жінок, юніорів і юніорів, хлопців та дівчат старшого і молодшого віку.

Змагання проводяться Міністерством України у справах сім`ї, молоді і спорту, Федерацією легкої атлетики України за підтримки Федерації легкої атлетики Ялти та Федерації легкої атлетики Криму.

«Майбутні чемпіони світу і олімпійських ігр тільки починають свою спортивну дорогу, але деякі з них вже завоювали свої перші титули. Серед них - ялтінка Вера Ребрік, майстер спорту міжнародного класу, срібна призер Чемпіонату світу серед юніорів 2006 року, Чемпіонка Європи серед юніорів 2007 року», - відзначає прес-служба мерії Ялти.