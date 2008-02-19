30 тисяч громадян Росії матимуть змогу проголосувати у Криму

Близько 30 тис. громадян Росії матимуть змогу проголосувати у Криму на виборах Президента РФ.

2 березня на півострові працюватимуть 12 виборчих дільниць.

Як повідомив Генеральний консул Росії в Сімферополі Олександр Ніколаєв, наразі не зареєстрували жодного спостерігача, який би виявив бажання моніторити процес обрання Президента Росії в автономії.

Проголосувати 2-го березня громадяни РФ можуть, або зареєструвавшись напередодні, або у день волевиявлення, маючи при собі чинний російський паспорт.

О.Ніколаєв: "Вчера из посольства России на Украине (г. Киев) было доставлено необходимое количество бюллетеней, открепительных талонов и защитных галлографических марок, которые на этой неделе будут распределены по участковым избирательным комиссиям".

5 канал