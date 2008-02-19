Грач побачив у Криму сепаратистів

Можливе визнання Україною суверенітету Косово може спровокувати ускладнення ситуації у Криму.

Про це заявив народний депутат від КПУ, лідер комуністів Криму Леонід Грач сьогодні на прес-конференції.

За словами Грача, «прецедент Косово не може бути разовим або локальним».

Комуніст призвав українську владу не визнавати незалежність Косово, оскільки «визнати її – кликати біду в свій будинок».

«У Криму є два різновекторні сепаратистські настрої – одне з них етнічний-російський рух (65% населення Криму – етнічні росіяни), інший – сепаратистський напрям кримських татар», – підкреслив комуніст і додав, що «в Криму близько 60% населення позитивно настроєно відносно перегляду Акту від 1954 року про приєднання Криму до УРСР».

За матеріалами Ура-Информ