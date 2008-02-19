Міськрада Севастополя через газ хоче указати на двері главе МДА

Президія Севастопольської міської ради визнала незадовільною роботу міської державної адміністрації стосовно тепло- і газопостачання міста і вирішила зібрати завтра позачергову сесію.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні заслухавши і обговоривши інформацію одного із заступників голови міської державної адміністрації, президія міськради у своєму рішенні відзначила, що „для нормального функціонування міського господарства і забезпечення мешканців міста Севастополя теплом і газом, необхідна наявність ліміту газу при існуючій температурі повітря (близько 0 градусів - УНІАН) в об’ємі 1,8-1,9 млн.куб.м на добу, однак фактично виділяються ліміти (збоку ДК „Газ України” - УНІАН) в об’ємі 964 тис.куб.м на добу, відсутні ліміти Севастопольській ТЕЦ ТОВ „СГС плюс”. Як далі йдеться у рішенні, „робота міської державної адміністрації з врегулювання відносин з НАК „Нафтогаз України” і ДАТ „Чорноморнафтогаз” викликає справедливі скарги мешканців міста”, і у зв’язку з чим міськрада вирішила, по-перше, прийняти до відома інформацію міськадміністрації щодо забезпечення населення міста теплом і газом в лютому 2008 року, а по-друге, „визнати роботу міської державної адміністрації щодо тепло-і газопостачання незадовільною”. Одним із пунктів рішення міськрада також запропонувала міськадміністрації „вжити невідкладних заходів щодо стабілізації тепло- і газопостачання міста Севастополя”.

Голова Севастопольської міськради Валерій САРАТОВ в інтерв’ю журналістам заявив, що „депутати налаштовані дійсно жорстко”. За його словами, „ми сьогодні просили надати інформацію що і як робиться в цій справі, отримали відмову, - це неповага. А телефонних дзвінків просто шквал”. Як додав голова міськради, „кажуть, проблема - тиск газу. Так, є проблема, але я згадую зиму 2006 року, коли морози були до 25 градусів, і тоді місто опалювалося, у нас практично не було збоїв. Значить, можна ці питання вирішувати”. На думку В.САРАТОВА, „якщо сьогодні виконуючий обов’язки голови міськадміністрації (перший заступник голови міськадміністрації Володимир КАЗАРІН на час хвороби голови міськадміністрації Сергія КУНІЦИНА - УНІАН) не може забезпечити тепло - треба писати заяву. Я, до речі, так і зробив би”.

Як зазначив В.САРАТОВ під час засідання лідерів місцевих організацій політичних партій з приводу утворення Координаційної ради політичних партій і блоків, на сьогодні практично в 90 відсотках житлових будинків Севастополя температура батарей не перевищує 20 градусів, внаслідок чого в квартирах панельних будинків температура повітря подекуди досягає 10 градусів, а квартирах будинків, „де стіни товстіше - може бути і 14 градусів”.