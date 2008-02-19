Координаційну раду створили у Севастополі

8 севастопольських міських організацій політичних партій і блоків сьогодні підписали угоду про створення Координаційної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, угоду підписали представники Партії регіонів, Соціалістичної партії України, Комуністичної партії України, Народно-демократичної партії, Народної партії, партії «Російський блок», Блоку Юлії Тимошенко і СДПУ(о).

Предметом підписаної угоди є створення Координаційної ради севастопольських організацій політичних партій і блоків «як солідарного суб`єкта громадсько-політичного життя міста».

Мета Координаційної ради - «консолідація зусиль партій для створення умов конструктивної взаємодії влади і громади міста, динамічного розвитку міста, збереження і примноження історичних і культурних традицій, захисту інтересів городян, виявлення і протидія фактам корупційних проявів посадовцями органів виконавчої і законодавчої влади, забезпечення права громадян міста на гідні умови життя і безпечне для життя навколишнє середовище».

Угода є відкритою для підписання всіма севастопольськими організаціями політичних партій, «незалежно від чисельності і політичної спрямованості, за умови згоди політичних партій, які підписали угоду раніше».

Голова Координаційної ради вибиратиметься по черзі на засіданні ради і керуватиме його роботою до наступного засідання.

Сьогодні головою ради був вибраний лідер севастопольського відділення Партії регіонів, голова міської ради Валерій САРАТОВ.

У інтерв`ю журналістам після підписання угоди В.САРАТОВ зазначив, що «ми сьогодні змогли дійсно консолідувати зусилля всіх партій навколо проблем, які якнайбільше хвилюють севастопольців». На його думку, «це добрий крок, який спрямований на розвиток політичного життя міста Севастополя, тому що перед цим завжди були спроби - і сьогодні вони є - створити ради при комусь. Ця рада створена ні при кому».

В.САРАТОВ додав, що рада створюється, по-перше, для вироблення рішень на демократичній основі, а по-друге, для «виділення тих самих головних проблем, навколо яких всі можуть об`єднатися».

На думку В.САРАТОВА, першою такою проблемою буде «ухвалення закону про статус міста-героя Севастополя».