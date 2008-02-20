Понад 800 га підготують у Криму під сади і виноградники

842 га землі підготують в Криму в поточному році під сади і виноградники.

Рада міністрів Криму зобов`язала регіони півострова в 2008 році підготувати грунт під сади на 227 га, під виноградники – на 615 га, посадити садів – 739 га, виноградників – 1437 га.

Про це повідомляє прес-служба уряду автономії.

За період 2006-2007 р. у всіх категоріях господарств посаджено багаторічних насаджень на 1,1 тисяч гектарів більше, ніж за попередні три роки.