Євпаторія покаже нове обличчя курорту

24-26 лютого в Євпаторії відбудеться III міжнародний курортно-туристичний ярмарок «Нове обличчя стародавнього курорту».

В ході ярмарку пройдуть презентації (серед них - презентація «Євпаторія. Інвестиції. Інновації», презентація єдиного міського каталога «Нове обличчя стародавнього курорту»), "круглі столи" (зокрема, "круглий стіл" "Сезони Криму 2008" - Консолідована комплексна інформаційно-маркетингова програма (февраль-март-квітень 2008) на ринках України, Росії, Білорусії).

Крім того, в ході ярмарку «Нове обличчя стародавнього курорту» відбудеться відкриття скульптури старогрецької музи історії Кліо.

Також пройдуть виїзні презентації: здравниці, готелі, пансіонати Євпаторії, екскурсійний-туристичний маршрут «Малий Єрусалим», тематичні зустрічі з адміністрацією і ученими-курортологами та ін.

Організатори ярмарку - Головне управління інвестиційної політики і зовнішньоекономічних зв`язків міської ради Євпаторії, засновники – виконком міськради. Захід організований за підтримки Міністерства курортів і туризму АР Крим.