Погода в Криму до суботи

У найближчі дні в Криму синоптики очікують вдень плюсову температуру.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, 20 лютого (середа) на півострові вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла. Без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

21 лютого (четвер) у Криму без опадів. Вдень 4-9° тепла, вночі 3-8° морозу. Вітер західний 5-10 м/с.

22 лютого (п`ятниця) на півострові без опадів. Вдень 6-11° тепла, вночі від 3° морозу до 2° тепла. Вітер південно-західний 5-10 м/с.