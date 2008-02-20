Погода в Криму до суботи
00:01, 20 лютого 2008Крым
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Нарешті, вдень плюс
У найближчі дні в Криму синоптики очікують вдень плюсову температуру.
Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, 20 лютого (середа) на півострові вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла. Без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с.
21 лютого (четвер) у Криму без опадів. Вдень 4-9° тепла, вночі 3-8° морозу. Вітер західний 5-10 м/с.
22 лютого (п`ятниця) на півострові без опадів. Вдень 6-11° тепла, вночі від 3° морозу до 2° тепла. Вітер південно-західний 5-10 м/с.
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