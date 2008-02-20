Фіксу підшукали роботу в парламенті Криму

У Верховній Раді Автономної Республіки Крим створено Комісію з питань відновлення прав реабілітованих.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на сесії парламенту автономії.

Головою комісії обраний голова фракції «Солідарність» у ВР Криму, лідер кримської організації СДПУ(о) Юхим ФІКС. Це призначення підтримали 78 депутатів із 87-ми, що взяли участь в голосуванні.

Кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО закликав представників фракцій у парламенті автономії направити депутатів для роботи в комісії. «Для того, щоби був об`єктивний розгляд заяв, ми запропонували, щоб від кожної фракції в цій комісії працював представник», - сказав голова парламенту автономії.