Ющенко вимагає від Тимошенко вирішити всі проблеми Криму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності нагального вирішення низки проблем соціально-економічного та гуманітарного розвитку Автономної Республіки Крим.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у листі до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Президент наголосив, що за результатами зустрічі, яку він провів 6 лютого 2008 року з керівництвом Автономної Республіки Крим, окреслено ряд проблем, що потребують нагального вирішення, зокрема:

посилення ефективності державного управління і виконання владних повноважень територіальними органами центральних органів виконавчої влади в Криму шляхом безумовного виконання останніми Конституції та законів України, актів Президента України та рішень Кабінету міністрів України;

проведення земельної реформи в АР Крим; забезпечення належного фінансування заходів, передбачених Державною програмою соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим на період до 2017 року;

аналіз і розробка проектно-планувальної документації, облаштування та повернення статусу населеного пункту острову Коса Тузла;

здійснення аналізу ефективності видобування нафти і газу на території автономії;

законодавче врегулювання питань стосовно спрощення порядку в`їзду в Україну депортованих громадян, заборони діяльності в Україні тих релігійних організацій, які поширюють серед населення ідеологічні та релігійні течії екстремістського і радикалістського характеру, а також удосконалення порядку реєстрації філіалів, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських організацій інших держав.

«Для безумовного вирішення цих питань» В.ЮЩЕНКО просить прем’єр-міністра: організувати роботу територіальних органів центральних органів виконавчої влади в Криму щодо виконання Конституції та законів України, актів Президента, рішень Кабміну; забезпечити бюджетне фінансування завершення проведення інвентаризації земель в Автономії, створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, розмежування земель державної і комунальної власності, розроблення проектів землевпорядної документації щодо зміни меж населених пунктів, проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів, створення захисних лісових насаджень на землях сільськогосподарського призначення, збереження і поліпшення родючості таких земель та здійснення їх рекультивації; забезпечити до початку курортного сезону реалізацію заходів із стабілізації екологічної ситуації акваторії і прибережної смуги Азовського моря й Керченської протоки, острова Коса Тузла та Арбатської Стрілки, що виникла внаслідок попадання нафтопродуктів у навколишнє природне середовище; розробити заходи щодо забезпечення безпечного судноплавства у районі Керченської протоки, врегулювання питань, пов`язаних із стоянками суден та перевантаженням суден вантажами; забезпечити реалізацію заходів, передбачених Указом Президента України від 20 листопада 2007 року № 1122 «Про деякі заходи щодо розвитку гуманітарної сфери в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі»; розробити програму заходів з активізації видобутку вуглеводнів на шельфі Чорного та Азовського морів, передбачивши належне фінансування їх реалізації; вирішити в установленому порядку питання розміщення Ялтинського полігону твердих побутових відходів та сміттєпереробного заводу; прискорити розгляд питання щодо передачі дамби озера Сасик-Сиваш Сакського державного хімічного заводу водогосподарчій спеціалізованій організації, що входить до сфери управління Державного комітету України з водного господарства, з подальшим виділенням коштів на реконструкцію дамби та на утримання споруд інженерного захисту від підтоплення м.Євпаторія і території Сакського району; забезпечити разом із Радою міністрів АР Крим створення Кримського центру ділового і культурного співробітництва «Український дім» у м.Сімферополь для зміцнення економічного співробітництва і встановлення ділових зв`язків між Автономією та іншими регіонами України, популяризації української культури та мистецтва.

Про вжиті заходи та прийняті рішення В.ЮЩЕНКО просить прем’єр-міністра поінформувати його особисто протягом місяця.