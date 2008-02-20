Рада Криму вимагає закон про референдум з питання вступу до НАТО

Верховна Рада Криму вимагає, щоб приєднання України до міжнародних договорів про колективну оборону, підтримку миру і безпеку здійснювалося лише на основі рішення, прийнятого громадянами на всеукраїнському референдумі.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на сесії кримські парламентарії більшістю голосів схвалили проект Закону України «Про порядок приєднання України до міжнародних договорів про колективну оборону, підтримку миру і безпеку».

«Всі заходи, що проводитимуться Україною з приєднання до договорів дружби, співпраці та колективної безпеки, мають прийматися тільки на всеукраїнському референдумі. Ось основна мета цього законопроекту (який підтримали депутати парламенту АРК – УНІАН)», - сказав у коментарі журналістам голова парламенту автономії Анатолій ГРИЦЕНКО. За його словами, цей проект кримські депутати передадуть до Верховної Ради України, а також звернуться до народних депутатів з проханням внести його на розгляд.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що розгляд цього питання на сесії парламенту автономії – його особиста ініціатива.

«Це моя особиста ініціатива. Я вважаю, що ті багато політичних сил, які декларують сьогодні проведення референдуму, на жаль, не виходять з проектами законів для того, щоб врегулювати це питання на законодавчому рівні», - заявив кримський спікер. На думку А.ГРИЦЕНКА, ухвалення такого закону «розв`яже дуже багато проблем, які зараз існують в тій полеміці щодо приєднання України не тільки до НАТО, але й будь-яких інших військово-політичних союзів».