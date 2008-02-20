Севастополю додадуть газу

Севастополь із завтрашнього дня, 21 лютого, почне одержувати необхідні ліміти на природний газ, що дасть змогу відновити не тільки нормальне теплопостачання міста, а й подавати в житловий сектор гарячу воду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам виконуючий обов`язки голови міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН.

За його словами, 19 лютого на селекторній нараді під керівництвом представника НАК „Нафтогаз України” „ми поставили питання про те, що якщо у нас немає боргів, і на рахунку лежить 14 млн. грн., щоб заплатити за газ, ми вимагаємо, щоб нам дали можливість у потрібних обсягах одержувати газ. І з завтрашнього дня Севастополю вводяться ліміти щодо газу ті, які ми замовлятимемо, і в зв`язку з цим ми зможемо відновити і гаряче водопостачання”.

В.КАЗАРІН наголосив, що „ми замовлятимемо 1,6-1,7 млн. куб. м газу на добу, і значно підвищимо той ліміт, який одержуємо сьогодні” (на сьогодні Севастополь одержує 630 тис. куб. м газу на добу - УНІАН).

Як вважає в.о. голови міста „ситуація в Севастополі в останні дні у зв`язку зі зниженням температури дійсно була складна, але не катастрофічна. Найголовніше, що ми, на відміну від минулих криз, які мали місце в Севастополі в 90-і роки, в 2004-2005 роки, не допустили розморожування жодного будинку, повної зупинки жодної з котелень, вони зберегли свою працездатність”.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, як він ставиться до того, що вчора президія міської ради визнала роботу міськдержадміністрації із забезпечення Севастополя теплом і газом незадовільною, В.КАЗАРІН відзначив: „Звичайно, це політичні ігри. По-перше, пан САРАТОВ (голова міськради Валерій САРАТОВ — УНІАН) і депутати знають, що в Севастополі газ не видобувається. По-друге, вони, як і всі ми, читають газети, дивляться телевізор, і знають, що сьогодні має місце у відносинах між Україною і Росією в газовому питанні. Це не „севастопольське питання”. Сьогодні вся Україна, на жаль, переживає кризу в газопостачанні”. Крім того, додав він, ”всі знають, що ми на цій горезвісній „трубі” стоїмо останніми”.

Як повідомляв УНІАН, більш як 90% житлового фонду Севастополя з 18 лютого не опалюється в нормальному режимі, а деякі будинки взагалі не одержують тепла. Близько 60 тисяч дітей міста не пішли в школи і дитсадки через неналежний температурний режиму в цих установах. За словами заступника голови Севастопольської міської державної адміністрації Ігоря ЛОКТІОНОВА, «виділених наприкінці минулого тижня лімітів газу (600 тис. кубометрів на добу - УНІАН) місту не вистачає явно».

Він також відзначив, що «Севастополь на сьогодні має фінансові ресурси для того, щоб заплатити за поточне споживання газу, але, на жаль, Держказначейство через відсутність договорів на постачання газу не пропускає платежі. Крім того, Севастополь не має боргів за газ за попередні роки”.

Директор МКП «Севтеплоенерго» Михайло АНДРЄЄВ повідомив, що на 18 лютого в місті 348 багатоквартирних будинків, а це приблизно 30 тисяч мешканців, залишаються практично без теплопостачання.