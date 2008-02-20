Міськрада Севастополя просить звільнити Куніцина та Казаріна

Депутати Севастопольської міськради просять Президента і уряд розглянути питання про доцільність перебування Сергія КУНІЦИНА на посаді голови міської держадміністрації, а також звільнити Володимира КАЗАРІНА з посади першого заступника голови міської держадміністрації через незадовільну роботу виконавчої влади із забезпечення міста теплом і газом.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення депутати Севастопольської міськради ухвалили сьогодні на позачерговій сесії.

Депутати зазначили, що С.КУНІЦИН більше двох місяців перебуває на лікуванні, а його перший заступник В.КАЗАРІН незадовільно виконує свої обов’язки.

Сесія також вирішила делегувати групу депутатів і представників виконавчої влади міста на переговори в Кабінет міністрів з метою врегулювання проблеми забезпечення міста природним газом, а також направити звернення до Ради національної безпеки та оборони про ситуацію, що склалася з забезпеченням населення Севастополя тепловою енергією і газом.

Як зазначив в інтерв`ю журналістам після завершення сесії голова міської ради Валерій САРАТОВ, „ми не можемо погодитись з тим, що у Севастополі люди мерзнуть, що закриваються школи і дитсадки, а в інших регіонах і містах України немає ніякої надзвичайної ситуації, є газ, тепло і гаряча вода в квартирах”.

У свою чергу, виконуючий обов’язки голови міськдержадміністрації В.КАЗАРІН заявив журналістам, що „рішення сесії є незаконним і не матиме жодних юридичних наслідків”.

Він вважає, що „тепло- і газозабезпечення Севастополя не гірше, а навіть краще, ніж в інших містах Криму”.

За його словами, „ми не заморозили жодного будинку, працюють всі котельні”.

На думку В.КАЗАРІНА, „міськрада, у якій абсолютна більшість представників Партії регіонів, могла б звернутися до своїх колег у парламенті або використати інші важелі впливу на поліпшення ситуації, а не робити крайніми керівників адміністрації”.

Таку поведінку депутатського корпусу міськради В.КАЗАРІН розцінює як підготовку до майбутніх виборів.

Як повідомляв УНІАН, більш як 90% житлового фонду Севастополя з 18 лютого не опалюється в нормальному режимі, а деякі будинки взагалі не одержують тепла. Близько 60 тисяч дітей міста не пішли в школи і дитсадки через неналежний температурний режиму в цих установах. За словами заступника голови Севастопольської міської державної адміністрації Ігоря ЛОКТІОНОВА, «виділених наприкінці минулого тижня лімітів газу (600 тис. кубометрів на добу - УНІАН) місту не вистачає».

Директор МКП «Севтеплоенерго» Михайло АНДРЄЄВ повідомив, що на 18 лютого в місті 348 багатоквартирних будинків, а це приблизно 30 тисяч мешканців, залишаються практично без теплопостачання.

Сьогодні В.КАЗАРІН заявив, що Севастополь із завтрашнього дня, 21 лютого, почне одержувати необхідні ліміти на природний газ, що дасть змогу відновити не тільки нормальне теплопостачання міста, а й подавати в житловий сектор гарячу воду.