У податківців - великий горілчаний ”улов”

Кримські податківці вилучили на одному з підприємств-виробників алкогольної продукції Сакського району автономії 14 тисяч літрів етилового спирту та 10 тисяч літрів купажа горілки (без підтверджуючих документів).

Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, в результаті відробітку оперативної інформації, що поступила, в рамках розслідування кримінальної справи по ст. 212 УК України (ухилення від сплати податків), співробітники податкової міліції провели обшук складських і виробничих приміщень підприємства.

Згідно протоколу обшуку, податківці вилучили спирту і купажа горілки на загальну суму понад 235 тисяч грн. Зараз встановлюється законність отримання підприємством спирту.