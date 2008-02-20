Частково відновлено гаряче водопостачання Сімферополя

У Сімферополі частково відновлено гаряче водопостачання.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Сімферопольської міської ради з посиланням на інформацію першого віце-мера Петра ПОЛТАВСЬКОГО.

За його словами, гарячу воду у квартири городян подають поки що 16 котелень. «У ніч з 18 на 19 лютого тиск газу в міській мережі було підвищено, тому ми прийняли рішення запустити котельні під гарячу воду», - сказав П.ПОЛТАВСЬКИЙ.

Водночас він відзначив, що тиск газу поки що не стабілізувався: «Для нормальної роботи котелень необхідно 1,3 атмосфери, тоді як зараз - 0,35 атмосфери», – сказав перший віце-мер Сімферополя.

Мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО заявив, що в разі нормалізації тиску газу гаряча вода буде подана і в ті будинки, де її немає вже близько місяця.

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО, коментуючи ситуацію з постачанням газу в автономію, сьогодні припустив, що впродовж наступного тижня Крим «вийде на повний режим» забезпечення паливом. «Ми вирівнюємо тиск», - відзначив спікер.

При цьому він заявив, що сьогоднішня ситуація з газом має почасти й політичний характер: «Потрібно толерантно і спокійно вибудовувати свою позицію стосовно газових схем щодо тих структур, які забезпечують подачу газу в Україну», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

«Населенню Криму, населенню України байдуже, яка структура забезпечить подачу газу в будинки, на підприємства і організації, - це проблема політиків. Коли політики приймають такі рішення, особливо в період зими, то вони повинні відповідати за ті наслідки, які відбуваються», – вважає спікер.

Водночас А.ГРИЦЕНКО поклав частину провини на підприємства і населення автономії, які в неповному обсягу розраховуються за енергоносії. «Все це в комплексі викликало ту ситуацію, яка склалася не тільки в Автономній Республіці Крим, а й в усій Україні», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Г.БАБЕНКО повідомив, що тиск газу для одночасного подання і теплопостачання, і гарячої води, недостатній, оскільки «Нафтогаз України» скоротив постачання палива в автономію через заборгованості. У зв`язку з цим спільно з підприємством «Кримтеплокомуненерго» розглядалося питання про подачу гарячої води на декілька годин за одночасного відключенні опалювання. «Можливі такі варіанти, що зупиняємо на день опалювання в певному кварталі, накопичуємо газ, подаємо на 2-3 години гарячу воду, а потім подаємо знову тепло», - заявляв мер Сімферополя.