На селі одружуються раніше, ніж у містах

У Криму у 2007 р. середній вік жінок при вступі до шлюбу склав 28 років, чоловіків – 31 рік.

При цьому, міські молодята старше сільських на 2 (чоловіки) і 3 (жінки) року відповідно .

Про це повідомляє Головне управління статистики України в Криму.

За даними ГУ статистики, кожен 4-й розірваний шлюб доводиться на подружні пари, що прожили разом від 5 до 9 років, кожен 2-й – на перші 10 років сумісного життя.

У 2007 році з 17,4 тис. пар вперше одружилися 74% чоловіків і 76% жінок. Число зареєстрованих розлучень склало 8,2 тис.