АМКУ рекомендує припинити у Сімферополі ”нічний грабіж”
18:01, 20 лютого 2008Крым
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За що 2 гривні?
Кримське відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) рекомендувало Сімферопольській міськраді припинити антиконкурентні дії.
Як повідомляє прес-служба АМКУ, відділення встановило, що орган місцевого самоврядування, не перевіривши розрахунки, затвердив тарифи на автоперевезення пасажирів.
Зокрема, ця плата складала 1,5 грн. у денний час та 2 грн. – у нічний. "При цьому економічні розрахунки тарифу, який застосовувався протягом дня, є завищеними, натомість ця плата у нічний час не має жодного обґрунтування".
На вимогу відділення, міськрада повинна привести свою діяльність на ринку автоперевезень у відповідність до чинного законодавства.
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