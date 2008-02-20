Антимонопольщики оштрафували ”Кримтеплицю”

Кримське відділення АМКУ оштрафувало ТОВ "Кримтеплиця2 (c. Молодіжне, Сімферополь) на 8 тис. грн. за зловживання монопольним становищем.

Як встановило відділення, під час реалізації тепличних овочів товариство безпідставно встановило різні умови та ціни.

За даними прес-служби АМКУ, більше того, ТОВ "Кримтеплиця" змінювало ціну декілька разів на день без будь-яких обґрунтувань та пояснень.

"Наразі товариство визначило механізм ціноутворення своєї продукції та усунуло зазначене порушення", - йдеться у повідомленні.