Антимонопольщики оштрафували ”Кримтеплицю”
18:06, 20 лютого 2008Крым
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Ціну на овочі змінювали декілька разів на день
Кримське відділення АМКУ оштрафувало ТОВ "Кримтеплиця2 (c. Молодіжне, Сімферополь) на 8 тис. грн. за зловживання монопольним становищем.
Як встановило відділення, під час реалізації тепличних овочів товариство безпідставно встановило різні умови та ціни.
За даними прес-служби АМКУ, більше того, ТОВ "Кримтеплиця" змінювало ціну декілька разів на день без будь-яких обґрунтувань та пояснень.
"Наразі товариство визначило механізм ціноутворення своєї продукції та усунуло зазначене порушення", - йдеться у повідомленні.
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