”Раритетну” контрабанду затримали на посту ”Крим-пором”

У Керчі (Крим) днями за допомогою рентгеноскопа виявили "раритетну” контрабанду.

У зоні діяльності Керченської митниці інспектор митного поста «Крим-пором», що проводив митний контроль, за допомогою рентгеноскопа виявив та вилучив п’ять листів з релігійним текстом видання журналу «Вера» 1909 року, унікальних за своєю історичною, культурною та релігійною значимістю.

Як повідомляє прес-центр Держмитслужби України, цінність виявленого сумнівам не підлягає.

"Експертиза тільки підтвердить цей факт", - йдеться у повідомленні.

Випадки виявлення історичних та культурних цінностей не поодинокі. З початку року в зоні діяльності Керченської митниці затримані 9 старовинних фотографій (оцінених експертом як історичні та культурні цінності, безумовно прикрасять собою будь-який краєзнавчий музей як зразок моди й укладу життя початку минулого сторіччя), старовинна ікона «Божа матір Праворучиця» у чудовому стані та лампада ручної роботи, старовинний фоліант «Твори» О.С. Пушкіна, монета 1757 року.

Крім того, затримані не тільки духовні, але й цілком матеріальні цінності (100000 російських рублів, 17515 доларів США, алкогольні й тютюнові вироби, дизельне пальне).