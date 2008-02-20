Голова ”Нафтогазу” доручив збільшити поставки газу для Севастополя

Голова правління НАК ”Нафтогаз України” Олег ДУБИНА дав доручення ДК ”Газ України” збільшити обсяги поставок газу для ВАТ ”Севастопольгаз”.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник управління зі зв`язків з громадськістю НАК ”Нафтогаз України” Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

За його словами, водночас керівництво міста Севастополь зобов`язалося забезпечити повні і своєчасні розрахунки за поставлений газ.

Як повідомляв УНІАН, більше 90% житлового фонду Севастополя з 18 лютого не «опалюється в нормальному режимі, а деякі будинки взагалі не одержують тепла. Близько 60 тисяч дітей міста не пішли до шкіл і дитсадків (через неналежний температурний режим у цих установах). За словами заступника голови Севастопольської міської державної адміністрації Ігоря ЛОКТІОНОВА, «виділених наприкінці минулого тижня лімітів газу (600 тис. кубометрів на добу) місту не вистачає явно».

Він також зазначив, що «Севастополь на сьогоднішній день має фінансові ресурси для того, щоб заплатити за поточне споживання газу, але, на жаль, Держказначейство через відсутність договорів на постачання газу не пропускає платежі. Крім того, Севастополь не має боргів за газ за попередні роки”.

Директор ДКП «Севтеплоенерго» Михайло АНДРЄЄВ повідомив, що на 18 лютого в місті 348 багатоквартирних будинків, а це приблизно 30 тисяч мешканців, залишаються практично без теплопостачання.