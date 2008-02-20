Реквієм, присвячений пам`яті Номана Челебі Джихана
22:00, 20 лютого 2008Крым
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21 лютого - 12.20. Реквієм, присвячений пам`яті Номана Челебі Джихана - голови уряду Кримської Народної Республіки, проголошеної в листопаді 1917 року Курултаєм кримськотатарського народу, Муфтія мусульман Криму, України, Білорусі, Польщі і Литви, автора кримськотатарського національного гімну «Ант еткенмен».
Конференц-зал Кримського індустріально-педагогічного університету (вул. Севастопольська, 21).
Крім того, сьогодні у Сімферополі відкриється ряд виставок, присвячених життю, діяльності і творчості Номана Челебі Джихана.
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