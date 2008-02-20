21 лютого - 12.20. Реквієм, присвячений пам`яті Номана Челебі Джихана - голови уряду Кримської Народної Республіки, проголошеної в листопаді 1917 року Курултаєм кримськотатарського народу, Муфтія мусульман Криму, України, Білорусі, Польщі і Литви, автора кримськотатарського національного гімну «Ант еткенмен».

Конференц-зал Кримського індустріально-педагогічного університету (вул. Севастопольська, 21).

Крім того, сьогодні у Сімферополі відкриється ряд виставок, присвячених життю, діяльності і творчості Номана Челебі Джихана.