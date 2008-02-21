Сьогодні частина Сімферополя - без води

Сьогодні, 21 лютого, у зв`язку з ремонтними роботами на Міжгірському водоводі будуть перебої з водопостачанням у Сімферополі на проспекті Перемоги, вулицях Маршала Жукова, Б. Куна, в районі "Москільце".

Про це повідомляє прес-центр міськради Сімферополя.

Як повідомив директор міськводоканалу Сергій БОЙЧУК, Міжгірський водовод буде зупинений з 5.00 до 23.00. «На даному водоводі великий витік, який ми постараємося усунути до 23.00. Можливо, це вдасться і раніше», - відзначив директор міськводоканалу.