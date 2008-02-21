Сьогодні - Міжнародний день рідної мови

21 лютого відзначається Міжнародний день рідної мови, який був проголошений ЮНЕСКО у 1999 році з метою збереження й розвитку зникаючих мов та підвищення рівня поінформованості щодо мовних й культурних традицій народів світу.

В Україні це свято відзначається з 2002 року, коли Президентом України був підписаний відповідний Указ про святкування Дня рідної мови.

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Леонід ЖУНЬКО привітав кримчан з нагоди Міжнародного дня рідної мови.

"На сьогодні у світі існує 6700 мов і кожна є живою скарбницею, яку потрібно охороняти й зберігати. Мова - це джерело життя народу, генетичний код та духовна спадщина кожної нації. За даними ООН майже половині мов на планеті загрожує зникнення. Тому збереження рідних мов стоїть в одному ряду з охороною пам`ятників нематеріальної культурної спадщини", - йдеться у привітанні.

"Особливо актуальним є збереження рідних мов у Криму, тут переплітаються історичні шляхи багатьох цивілізацій та зосереджені вікові традиції понад 100 народів, які живуть на півострові", - говорить Л.ЖУНЬКО.

Він побажав кричанам добробуту, щастя і здоров’я, злагоди та взаєморозуміння.