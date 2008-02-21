Куніцин: В депутатському корпусі Севастополя превалює популізм

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН доручив підготувати звернення в прокуратуру з проханням дати правову оцінку прийнятому Севастопольською міськрадою рішенню, згідно з яким, зокрема, визнана незадовільною робота міськдержадміністрації по забезпеченню міста теплом і газом.

Про це УНІАН повідомили у відділі у справах преси та інформації міськдержадміністрації.

Крім того, за повідомленням відділу, С.КУНІЦИН дав вказівку проаналізувати роботу всіх відповідальних за теплозабезпечення і газопостачанням регіону підприємств, підрозділів і служб, насамперед ВАТ «Севастопольгаз», ДКП «Севтеплоенерго», управління житлово-комунального господарства, і зробити відповідні організаційні висновки стосовно їх керівників. У відділі додали: що стосується підтриманої сесією пропозиції депутата ПАРХОМЕНКА (Василя ПАРХОМЕНКА, лідера фракції «Трудовий Севастополь» - УНІАН) піти за станом здоров`я на заслужений відпочинок, то С.КУНІЦИН заявив, що обов`язково скористається цією порадою свого часу. «Після того, як відновить ті об’єкти, що прийшли при Василю Михайловичу в повний занепад: першу міську лікарню, котельні, дорогі, очисні споруди та багато чого іншого».

Голова виконавчої влади Севастополя висловив співчуття, що в депутатському корпусі сьогодні, за його словами, «превалюють настрої не конструктивної узгодженої роботи на благо міста, а популізму і політичної доцільності». На його думку, «рішення позачергової сесії міськради від 19 лютого «Про ситуацію, що склалася із забезпеченням населення міста Севастополя тепловою енергією і газом у лютому 2008 року», значною мірою заполітизоване і пов`язане з підготовкою, про всяк випадок, до чергових позачергових виборів». С.КУНІЦИН додав, що «це далеко не перший подібний документ, народжений у стінах міської ради: звернення до керівників країни щодо НАТО, згідно із законом про місцеве самоврядування, рішення про пам`ятник імператриці Катерині, необгрунтоване роздування бюджету – свідоцчення того, що місцеві депутати грають у велику політику, спекулюючи по суті політичними перевагами севастопольців. Не було б сьогодні газової проблеми, знайшовся б інший привід для критики виконавчої влади».

Коментуючи ситуацію із забезпеченням севастопольців теплом і газом, С.КУНІЦИН погодився, що вона, «справді складна, але не виняткова, і тим паче не катастрофічна, як це було в 2004 і 2005 роках».

За його твердженням, «міське господарство готове до вироблення і подачі тепла, погашені всі борги минулих років, у бюджеті своєчасно закладені кошти на оплату газу». Як сказав голова міськдержадміністрації, «за ситуації, коли договори на постачання газу не укладаються з жодним регіоном України, Севастополю, єдиному в країні, виділені і тричі за останній тиждень підвищувалися ліміти».