Севастополь більше не мерзне

Газопостачання Севастополя з сьогоднішнього дня відновлене в повному обсязі, в будинки жителів міста почало надходити тепло, а у вихідні подаватиметься і гаряча вода.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Севастопольської міської ради.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого виконуючий обов`язки голови міської державної адміністрації Владимир КАЗАРІН заявив, що місту, котре не має боргів за газ і готове укласти договори і платити за ними, вдалося переконати керівництво НАК «Нафтогаз України» в тому, що Севастополю потрібні додаткові ліміти на природний газ, і з 21 лютого Севастополь одержуватиме їх у необхідній кількості.

Голова правління НАК ”Нафтогаз України” Олег ДУБИНА дав доручення ДК ”Газ України” збільшити обсяги постачань газу для ВАТ ”Севастопольгаз”. У той же час керівництво міста Севастополь зобов`язалося забезпечити повні і своєчасні розрахунки за поставлений газ.

Нагадаємо, що понад 90% житлового фонду Севастополя з 18 лютого не опалювалося в нормальному режимі, а деякі будинки взагалі не одержували тепла. Близько 60 тисяч дітей міста не пішли в школи і дитсадки через неналежний температурний режим у цих закладах. За словами заступника голови Севастопольської міської державної адміністрації Ігоря ЛОКТІОНОВА, «виділених наприкінці минулого тижня лімітів газу (600 тис. кубометрів надобу - УНІАН) місту не вистачає явно».

Він також зазначив, що «Севастополь на сьогодні має фінансові ресурси для того, щоб заплатити за поточне споживання газу, але, на жаль, Держказначейство через відсутність договорів на постачання газу не пропускає платежі. Крім того, Севастополь не має боргів за газ за попередні роки”.