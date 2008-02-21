Кількість антипатиків у Ющенка - 56,5%, у Тимошенко - 48,6%

На сьогодні до п’ятірки політиків, які користуються найбільшою довірою громадян, входять прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, Президент України Віктор ЮЩЕНКО, спікер Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, лідер однойменного блоку Володимир ЛИТВИН та лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру соціальних досліджень “Софія”, представлені сьогодні на прес-конференції в Києві.

Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО "повністю" або "в основному" довіряють – 48,1% опитаних, В.ЮЩЕНКУ – 38,7%, А.ЯЦЕНЮКУ – 38,6%, В.ЛИТВИНУ – 37,2%, В.ЯНУКОВИЧУ – 37,1%. Серед вказаних політиків найліпше співвідношення симпатиків і антипатиків – у Ю.ТИМОШЕНКО (відповідно 48,1 та 48,6%). Натомість кількість антипатиків у В.ЮЩЕНКА становить 56,5%, у А.ЯЦЕНЮКА - 43%, В.ЛИТВИНА - 51,1%, В.ЯНУКОВИЧА – 57,1%.

Крім того, міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ довіряють 33,9% (не довіряють 60,3%); секретарю РНБО Раїсі БОГАТИРЬОВІЙ – 32,3% (не довіряють 45,6%); лідеру партії “Наша Україна” В’ячеславу КИРИЛЕНКУ – 32,2 (49,4%); першому віце-прем’єр-міністру України Олександру ТУРЧИНОВУ – 27,5% (49,6%); лідеру КПУ Петру СИМОНЕНКУ 25,5% (65,6%); лідеру ПСПУ Наталії ВІТРЕНКО – 20,5% (69,6%); лідеру СПУ Олександру МОРОЗУ – 18,2% (74,3%); главі Секретаріату Президента Віктору БАЛОЗІ –13,6% (43,3%); екс-президенту України Леоніду КУЧМІ – 7,8% (81,7%).

Опитування проводилось з 6 по 13 лютого 2008 року. Загалом опитано 2 тис. 20 респондентів. Вибірка за статтю, віком, регіоном проживання та типом поселення репрезентує населення України віком від 18 років і старше. Опитування проводилося в усіх областях України, АР Крим, Києві та Севастополі (загалом у 125 населених пунктах). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.