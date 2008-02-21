Грип протримається в Україні ще кілька тижнів

В Україні епідемія грипу протримається ще кілька тижнів залежно від регіону, повідомляє директор Українського центру грипу Аркадій Фролов.

За його словами, в нинішньому році пік епідемії грипу затримався в порівнянні з очікуваними термінами у зв`язку з дуже теплою зимою. Крім того, цього року переважає вірус грипу типу Б, який характеризується сповільненим протіканням і менш агресивними проявами в порівнянні з типом вірусу А.

Фролов також зазначив, що в поточному році зафіксована значна кількість ускладнень після грипу у вигляді запалення легенів, перш за все у дітей і осіб літнього віку. І в даний час центр грипу виявляє все більше вірусів грипу, тоді як на початку епідемії домінували аденовіруси і вірус парагрипу, а також респіраторні інфекції.

За його словами, створені вакцини проти грипу були розраховані саме на ті віруси, які зараз переважають, хоча вони не здатні захистити від аденовірусів, вірусів парагрипу, респіраторних інфекцій, яких налічується близько 250 видів і для боротьби з ними потрібно використовувати інші лікарські засоби, а також засоби екстреної профілактики.

Директор центру додав, що вакцинація забезпечує захист від вірусів грипу на 90-95%. "Проте зараз проводити вакцинацію не можна, це необхідно робити за 1-3 місяці до початку епідемії", - додав Фролов, радячи тим, хто захворів все-таки на грип, звертатися до лікаря і не займатися самолікуванням.

Хоча і рекомендується для профілактики не нехтувати традиційними народними засобами, вживаючи настоянку шипшини, цибулю, часник і фрукти.

Зараз в Україні через грип закрито на карантин більше двох тисяч шкіл. Більше мільйона учнів тимчасово вимушені пропускати заняття.

Корреспондент.net