У Криму з початку року 4 людини загинули, провалившись під кригу

З початку року в Криму 4 людини загинули, провалившись під лід. Двоє із загиблих – діти, повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в автономії.

За словами рятувальників, люди, що виходять на лід, переоцінюють власні сили. «Лід із-за капризної кримської погоди не скрізь однакової товщини, і біда може трапитися, коли її зовсім не чекаєш», - відзначають в МНС.

Бійці МНС в черговий раз закликають громадян бути обережними на льоду. «Рибалить на льоду можна порекомендувати уважніше спостерігати за кольором льоду (там, де він сірий – знаходиться украй небезпечно), завжди мати при собі 50 метрів міцного мотузка, не рибалити поодинці», - відзначили в МНС.